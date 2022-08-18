Reuters: Запад опасается, что новые санкции против РФ в ООН не поддержат

Западные лидеры не предлагают новых ограничительных мер против России в ООН из-за опасений остаться без поддержки других государств, заявили аналитики. По их мнению, всё больше стран воздерживаются от критики в отношении Москвы.

По мнению аналитиков, мировые лидеры не предпримут никаких действий, если только не будут пересечены "красные линии".

"В некоторых случаях западные страны уклоняются от конкретных шагов, опасаясь низкой поддержки, поскольку рост числа воздержавшихся при голосовании сигнализирует о растущем нежелании публично выступать против Москвы", — пишет Reuters со ссылкой на собеседников издания.

Аналитики подчеркнули, что на фоне этого, в скором времени вариантов "разумно наказать Россию" может не остаться. А резолюция ООН была наивысшей точкой рестрикций в организации.