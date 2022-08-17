Пилько: "Европа примет любое решение, о котором договорятся Москва и Вашингтон"

Статья Джона Миршаймера "Игра с огнем на Украине. Недооцененные риски катастрофической эскалации", опубликованная сегодня в Foreign Affairs, стала показательной, считает историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

Американское экспертное сообщество ищет выход из сложившегося положения, но не находит его. Проблема в том, что на Украине все стороны конфликта подняли ставки до небес, и решения, ведущего к урегулированию, не просматривается на горизонте.

Напомним, что в вышеуказанной алармистской статье автор отмечает, что западные политики, похоже, достигли консенсуса по поводу войны на Украине: мол, конфликт зайдет в тупик, и в конечном итоге ослабленная Россия примет мирное соглашение, пойдя на уступки Соединенным Штатам и их союзникам по НАТО. Хотя официальные лица признают, что и Вашингтон, и Москва могут пойти на эскалацию, чтобы получить преимущество или предотвратить поражение, они предполагают, что катастрофической эскалации можно избежать, учитывая, что вряд ли силы США будут непосредственно вовлечены в боевые действия или что Россия решится применить ядерное оружие.

"Вывод тут можно сделать только один: война надолго, если не случится что-то экстраординарное. На кону репутация России и США, которые уступать не собираются. Кстати, Европа в этой игре не в счёт. Она примет любое решение, о котором договорятся Москва и Вашингтон", — отмечает Алексей Пилько.