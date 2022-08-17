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"Карта справедливости": США изобразили как союз независимых государств

Мир

На "Карте справедливости" США показали как союз независимых государств.

Карта справедливости в эпоху постамериканизма
Карта справедливости в эпоху постамериканизма

На западных ресурсах часто появляются карты "новой России". На них авторы изображают то, как, по их мнению, будет выглядеть Россия в будущем. ТГ-канал "Изнанка военки" представила свою карту, но только теперь на ней изобразили будущее США.

На представленной карте Штаты превратились в набор обособленных республик. Самым большим изображён Американский Белый Союз, чуть поменьше — Федерация коренных народов Северной Америки. Рядом с Белым Союзом находится Республика им. Дж. Флойда — афроамериканца, который погиб во время ареста в Миннеаполисе. Аляска на этой гипотетической карте обозначена как Русская Америка, а Гавайские острова как Народная Республика Гавайи. Восточное побережье США — Новая Атлантида. У каждого союза есть свой флаг. Так, у Американского Белого Союза это просто белое полотно, а у Коренных Народов Северной Америки на флаге символ, который обозначает возвращение домой.

Данная карта лишь подчёркивает тот факт, что в Соединённых Штатах уже нет никакого единства, о котором любят говорить американские политики. Страна расколота по ментальным и политическим признакам. В США даже после всех протестов и митингов продолжает процветать расовая сегрегация и преследования по политическим и иным мотивам.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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