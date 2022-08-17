Жители Норвегии собрали деньги на строительство статуи знаменитой моржихи

В Норвегии стартовала онлайн-кампания по сбору средств на строительство статуи любимицы народа — моржихи Фрейи, которую власти усыпили на выходных. Уже собрано более 20 000 долларов.

Моржиха привлекла к себе всеобщее внимание после того, как ее заметили греющейся во фьорде в Осло, 600-килограммовое морское млекопитающее стало всеобщей любимицей, собирая вокруг себя толпы любопытных.

Ее усыпили в воскресенье после того, как официальные лица заявили, что моржиха представляет угрозу для общественности, которая не соблюдала дистанцию при общении с животным.

Организатор онлайн-кампании заявил, что статуя должна служить напоминанием будущим поколениям о необходимости защищать животных.

"Выбраковка Фрейи посылает крайне негативный сигнал о том, что Норвегия, в частности Осло, не в состоянии предоставить место для диких животных, — цитирует France.24 Эрика Холма. — Воздвигнув статую символа, которым стала Фрейя за такое короткое время, мы напомним себе (и грядущим поколениям), что мы не можем и не должны убивать или стирать природу, когда она находится на нашем пути".

Чиновники заявили, что введение Фрейе седативных средств и перемещение ее в менее населенный район будет слишком сложной процедурой.