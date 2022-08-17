InsideOver: США встревожены прибытием китайских войск в Россию

США встревожены участием Китая в учениях "Восток-2022", которые пройдут в России с 30 августа по 5 сентября, сообщает военный эксперт Лоренцо Вита в статье для издание InsideOver.

По его словам, Вашингтон обеспокоен тем, что китайские войска прибудут в Россию, чтобы вместе с Вооружёнными силами РФ принимать участие в манёврах, которые явно направлены против США.

"Китай посылает четкий сигнал — войска КНР отправятся в РФ и примут участие в совместных учениях с российской армией, а также с представителями Индии, Белоруссии и Таджикистана", — пишет автор материала.

Он отметил, что Вашингтону невыгодно расширение военного сотрудничества между Россией и Китаем. Дружба этих двух стран становится большой стратегической проблемой для США.

Вита считает, что говорить о полноценном союзе пока рано. Сотрудничество РФ и КНР можно назвать сложным партнёрством, которое полезно для обеих государств. В последнее время они всё чаще сталкиваются с угрозами со стороны США и Североатлантического альянса, поэтому пытаются действовать сообща.

Эксперт напомнил, что Пекин объяснил участие своих военных в российских учениях нестабильной ситуацией в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По мнению автора, прибытие военных армии Китая в Россию сигнализирует Западу об укреплении военного партнёрства между двумя державами.