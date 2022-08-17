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Конгрессмен Госар призвал запретить Вашингтону помогать Киеву

Мир

Американский конгрессмен от штата Аризона Пол Госар заявил, что США совершили ошибку, вмешавшись в конфликт на Украине, который не связан с их национальными интересами.

Конгрессмен Госар призвал запретить Вашингтону помогать Киеву

Республиканца поддержали его коллеги по партии — Марджори Тейлор Грин (Джорджия) и Томас Масси (Кентукки).

По словам политика, финансовая и военная помощь, которую Украине оказывает Вашингтон, никак не способствует урегулированию украинского кризиса, но при этом истощает американский бюджет.

Госар выразил уверенность, что власти США хотят затянуть конфликт на Украине, но не разрешить его как можно скорее. По мнению республиканца, Белый дом уцепился за ситуацию на Украине, чтобы отвлечь внимание американцев от кризиса внутри США, рекордной инфляции, проблем с нелегальными мигрантами и эпидемии наркомании.

Конгрессмен призвал запретить Вашингтону на ближайшие 10 лет оказывать помощь другим странам и сконцентрироваться на решении проблем внутри страны.

Ранее издание Newsweek сообщило, что США совершили на Украину ту же самую ошибку, что и в Афганистане, — потратили на поддержку режима миллиарды долларов, которые не окупятся.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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