Энергетик Ананских о срыве поставок газа в Германию: "Канада не даёт бумагу"

Первый зампред Комитета по энергетике в ГД Игорь Ананский в беседе с Pravda.Ru объяснил, по каким причинам Германии может остаться без российского газа.

Запасов газа Германии осталось на 2,5 месяца. Эксперт оценил вероятность сценария, при котором Россия прекратит поставки в Германию.

Представитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Ананских объяснил, что Россия не отказывается от своих обязательство по поставкам газа. Загвоздка заключается лишь в том, что компания Siemens тормозит этот процесс. Он сравнил ситуацию с необходимостью прохождения технического обслуживания (ТО) для автомобиля.

"В данной ситуации Siemens не сделал ТО должным образом. Он должен был выдать бумагу о том, что ТО проведено. Но бумагу он не может дать, потому что делалось это ТО турбины в Канаде. И Канада не даёт бумагу. Понимаете, в чём проблема? И "Газпром" не может… Потому что именно турбина делалась в Канаде, и она там проходила ремонт", — обрисовал ситуацию эксперт.

"Газпрому", по словам Ананских, не хватает только ТО для запуска "Северного потока" в полном объёме.

""Северный поток-2" стоит не просто готовый, он даже наполнен уже газом. И достаточно простое решение Германии о том, что они готовы газом заполнять свои газовые хранилища. Проблема бы закрылась", — объяснил специалист по энергетике, отмечая, что при этом цена на газ упадёт почти в два раза для всех европейских стран.

Ананских задаётся вопросом, кому эта ситуация выгодна.

"У меня вопрос: зачем? Кому это в плюс? Кому в плюс — Мюллеру? Дяде Сэму, либо Байдену? Может быть, им в плюс. Но гражданам Германии, компаниям немецким это точно большой минус", — поделился своим мнением парламентарий.

Ранее сообщалось, что власти ФРГ могут согласиться на "позорный" запуск газопровода "Северный поток — 2" из-за энергетического кризиса.