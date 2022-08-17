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The Sun: Россия устрашила Запад "зверем с глубины"

Мир

Новая субмарина-невидимка, представленная Россией на международном форуме "Армия-2022", стала предупреждением Западу, сообщил журналист Тарик Тахир в статье для издания The Sun.

The Sun: Россия устрашила Запад "зверем с глубины"

Российское конструкторское бюро "Рубин" представило проект новой подлодки под названием "Арктур". Тахир считает, что презентация субмарины стала предупреждением Западу.

"Зверь с глубины. Россия в качестве предупреждения Западу представила свою самую совершенную подводную лодку-невидимку, оснащенную 12 ядерными ракетами и беспилотниками", — написал журналист.

Он напомнил, что недавно Военно-морской флот РФ пополнился огромной атомной субмариной "Белгород", которая оснащена ядерными беспилотниками "Посейдон". Россия на этом не остановилась и продолжает активно развивать морской флот, и ещё одно тому подтверждение — проект субмарины "Арктур". Подлодка будет иметь длину 133 метра и ширину 15 метров. Кораблём уже заинтересовались западные эксперты.

Американского специалиста по подводным лодкам Хая Саттона поразил наклонный внешний корпус российской субмарины.

По словам Тахира, подлодка "Арктур" будет иметь специальный отсек, откуда сможет запускать подводные беспилотники, предназначенные, в том числе, для проведения диверсий. Не исключено, что дроны будут способны перерезать подводные кабели.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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