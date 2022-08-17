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Киевский политолог: у России через несколько месяцев будет новый союзник

Мир

Украинский политолог Олеся Яхно считает, что Россия через несколько месяцев поменяет тактику, сосредоточившись на энергетических ударах по Украине и её европейским союзникам.

Киевский политолог: у России через несколько месяцев будет новый союзник

По мнению пани Яхно, активные действия будут идти ещё месяц-два, а далее Россия видит своим союзником зиму. Поскольку в Москве понимают, что у Украины будет непростая экономическая ситуация. Впрочем, не нужно обладать специальными познаниями, чтобы это понимать. Политика нынешнего киевского режима этому всемерно поспособствовала.

Плюс Европа столкнётся с энергетическими проблемами зимой. И соответственно, эти проблемы будут оказывать влияние на настроения и властей, и граждан европейских государств.

"И тогда можно продвигать переговорную позицию, которая будет предполагать какие-то уступки Украины. Россия рассчитывает, что под давлением таких проблем экономических, не будет такого единства Запада, которое есть, удастся к этому прийти (про уступки Украины речь, надо полагать - Прим.ред.)", — цитирует Яхно "Политнавигатор".

Заметим, что рассуждения о грядущих проблемах зимой весьма распространены и в западной прессе. Собственно, на основании их украинский политолог и основывает свои выводы.

Здесь стоит обратить ещё внимание и на то, что в Киеве и в западных столицах считают вполне нормальным санкции, которые непременно должны "сокрушить" российскую экономику. При этом проблемы в своих странах преподносятся как результат действия российских властей, а не собственной политики.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
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