NI: Россия послала сигнал НАТО, решив передать Минску "Искандеры"

Россия послала Украина и НАТО важный сигнал, когда выразила готовность поставить Белоруссии ракетные комплексы "Искандер-М", сообщила аналитик Дебалина Гошал в статье для издания The National Interest.

В мае 2022 года Белоруссия объявила, что собирается приобрести у России ракетные комплексы "Искандер-М", чтобы защититься от возможной агрессии со стороны Киева. По словам Гошал, "Искандеры" опасны не только для Украины, но и для стран Североатлантического альянса, поскольку способны стрелять не только обычными ракетами, но и боеприпасами с ядерным зарядом.

"Готовность России предоставить Белоруссии ракетные системы, способные нести ядерное оружие, является сигналом Москвы о том, что, как и НАТО, РФ могла бы предоставить ядерный зонтик своим союзникам", — отметила автор материала.

Тем не менее, Гошал сомневается, что вместе с "Искандерами" Белоруссия получит от России ядерные ракеты. Сам Минск не сможет оснастить боевые комплексы ядерными боеголовками, поскольку не обладает атомными разработками. Автор статьи считает, что Россия планирует предоставить Белоруссии гарантии ядерной безопасности и взять союзное государство под свою защиту.

Гошал назвала стратегию Москвы и Минска беспроигрышной.