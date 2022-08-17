В Сербии потребовали "встать на правильную сторону" и ввести санкции против РФ

Вице-председатель Партии свободы и справедливости Борко Стефанович заявил, что Сербии надо "встать на правильную сторону" и присоединиться к санкциям Евросоюза против России.

Партия свободы и справедливости в оппозиции, но Борко Стефанович возглавляет комитет по внешней политике парламента Сербии. И он заявил, что на одном из первых заседаний комитета — всеобщие выборы в Сербии прошли в апреле, выборы в Народную скупщину утвердили в начале июля — инициирует рассмотрение вопроса о согласовании внешней политики страны с внешней политикой Евросоюза.

По его словам, это надо, чтобы оценить последствия несогласованности политики Сербии с политикой Евросоюза, "каковы последствия для нашей экономики, что будет значить повернуться против Европы".

Стефанович заявил, что считает своим долгом говорить о том, "какая цивилизационная пустыня ждет страну, если она не на правильной стороне истории".

"Все европейские страны приняли ограничительные меры в отношении Российской Федерации, и в этой ситуации Сербии особо не о чем думать, наше будущее в ЕС", — заявил он.

При этом Стефанович признал "разногласия в нашем обществе по этому вопросу". По его мнению, жителям Сербии надо объяснить, что они теряют, а что приобретают, если поддержат решение присоединиться к санкциям Евросоюза, сообщает "Политнавигатор".

Стоит заметить, что ранее президент страны Александр Вучич неоднократно заявлял о том, что Сербия не намерена присоединяться к антироссийским санкциям. При этом он также неоднократно подчёркивал, что по этому поводу на Сербию оказывается большое давление.

"Они на Западе только и ждут, что я скажу "вводим санкции", и мы даже не должны их вводить, достаточно, чтобы я сказал это публично, и они были бы довольны. А я не хочу этого говорить", — заявил Вучич в конце июля.