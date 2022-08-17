The Hill: один указ Путина — и экономика Германии попадёт в глубокую рецессию

Президент России Владимир Путин может одним своим указом разрушить экономику Германии, погрузив её в глубокую рецессию, сообщил бывший сотрудник Международного валютного фонда (МВФ) Десмонд Лахман в статье для издания The Hill.

По словам Лахмана, Германия стоит на пороге энергетического кризиса, поскольку сильно зависит от поставок российского топлива. Половина всех энергоресурсов, которые используются в ФРГ, составляет российский газ.

Экономист привёл данные недавнего отчёта МВФ, который подсчитал, что если Россия прекратит поставки голубого топлива в Германию, то ВВП ФРГ упадёт на 1,5% в этом году и на 2,7% в следующем.

В настоящее время немецкая экономика прекратила рост, однако ситуация может усугубиться, если Путин решит перекрыть Германии доступ к российскому топливу.

"Если Владимир Путин перекроет подачу газа в Германию, то немецкая экономика погрузиться в глубокую экономическую рецессию. Рецессия в ФРГ — последнее, что нужно Европе", — подчеркнул Лахман.

Ранее руководитель Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер предупредил, что если Москва прекратит поставлять газ, то Германия протянет без российского топлива всего 2,5 месяца.