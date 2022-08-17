Политолог раскрыл причины конфликта Зеленского и Кличко: делёж имущества

Политолог Алексей Кочетков дал пояснения по поводу конфликта между украинским лидером Владимиром Зеленским и киевским мэром Виталием Кличко.

По словам эксперта, в основе этого конфликта — исключительно финансовые интересы.

Кочетков рассказал, что по мере приближения к краху и распаду Украины в её нынешнем виде, олигархи страны судорожно пытаются переделить друг с другом то, что ещё осталось, заодно думая, как всё это спокойно и беспроблемно вывести за границу, чтобы потом там "безбедно жить".

"Я думаю, что эти группы олигархические, представителем одной является Кличко, а другой — Зеленский, просто делят между собой остатки имущества. И возникают конфликты… Там сейчас конфликтуют все со всеми", — сказал Кочетков в разговоре с "Украиной.ру".

Политолог добавил, что конфликт между Кличко и Зеленским иссякнет, когда мэр Киева покинет территорию Украины.