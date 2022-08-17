NetEase: Запад дал Украине плохую идею по поводу Крымского моста

Запад дал Украине опасные рекомендации по поводу Крымского моста, сообщают китайские эксперты в статье для NetEase.

С тех пор, как Россия начала спецоперацию на Украине, США и другие страны Запада передали Киеву большое количество вооружения. Вашингтон и его союзники делают всё возможное, чтобы затянуть конфликт и подтолкнуть киевский режим на совершение безрассудных и опасных действий.

"Запад подкинул Украине плохую идею насчет Крымского моста", — считают авторы материала.

Они обратили внимание на то, что в западных средствах массовой информации публикуется всё больше статей, посвящённых Крымскому мосту. В них эксперты дают советы по разрушению переправы на Крымский полуостров. В частности, предлагается организовать морскую диверсию: спрятать ракеты в контейнерах торгового судна и подорвать их, когда корабль будет проходить под мостом.

Китайские аналитики предупредили, что атака по Крымскому мосту приведёт к усугублению украинского кризиса, поскольку Россия неизбежно ответит на такой шаг. В итоге Киев пожалеет, что прислушался к советам западных партнёров. Украине всё равно не удастся разрушить мост, поскольку он находится под надёжной защитой российских ПВО, однако попытка ВСУ атаковать его приведёт к катастрофическим последствиям для Киева, подчеркнули эксперты.