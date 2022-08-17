Military Watch: танк Т-14 "Армата" стал технологическим прорывом России

Россия совершила технологический прорыв в сфере танкостроения, считают американские военные эксперты в статье для издания Military Watch.

В 2015 году Россия представила танк Т-14 "Армата", который до сих пор не перестаёт удивлять специалистов. Авторы материала отметили, что российская боевая машина стала революционным изобретением.

"Машина (Т-14 "Армата") сильно отличается от предыдущих российских разработок и потенциально является единственным в мире танком нового поколения", — убеждены эксперты.

"Армата" буквально напичкана инновационными технологиями, начиная от боеприпаса "Вакуум-1" и заканчивая передовыми системами защиты. Наиболее выдающейся особенностью танка эксперты назвали необитаемую башню, которую российские конструкторы отделили от бронированного отсека для экипажа, чтобы обеспечить танкистам большую безопасность.

По словам военных аналитиков, беспилотная башня стала революционным нововведением. Она больше не нуждается в усиленной броне, благодаря чему танк стал быстрее, мобильнее и манёвреннее по сравнению с традиционными боевыми машинами.

Поскольку башня не защищена крепкой бронёй, она уязвима для попадания снарядов. Однако живучесть башне Т-14 обеспечивает экран, снижающий радиолокационные и тепловые сигнатуры танка. Даже если она будет повреждена, боевая машина продолжит движение, поскольку в башне нет важной электроники.

В 2030-х годах страны начнут разрабатывать собственные модели танков следующего поколения. К этому времени Россия может стать мировым лидером в танкостроении, считают авторы материала.