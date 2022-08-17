Под воздействием Вашингтона страны коллективного Запада намерены повесить на российские алмазы ярлык "конфликтных". По мнению некоторых государств, доходы от продажи камней идут на военное обеспечение ВС РФ, которые задействованы в спецоперации на Украине. Присвоение алмазам данного статуса усложнит возможность торговли России за рубежом.
По мнению политолога Александра Михайленко, инициаторы очередных ограничительных мер для России надеются получить нужный результат. Однако эксперт сомневается, что планы Запада будут реализованы.
"Думаю, что вряд ли примут, это, скорее, очередное воздействие на мировое общественное мнение", — заявил Михайленко в беседе с ФАН.
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Реакция президента России Владимира Путина на попытки коллективного Запада заблокировать российский золотой запас стала сюрпризом для Соединённых Штатов.