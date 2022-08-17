Политолог Кошкин: ВСУ могут атаковать Крымский мост, но он хорошо защищён

Политолог Андрей Кошкин считает, что ВСУ вполне могут попытаться нанести удары по Крымскому мосту или совершить в его отношении диверсии, однако этот объект находится под надёжной защитой РФ.

Эксперт не отрицает, что обстрел Крымского моста может вестись украинскими силами при помощи американских РСЗО HIMARS высокой дальности. Но при этом не надо забывать, что мост находится под куполом российских ПВО, которые уже неоднократно перехватывали такие ракеты.

Кошкин отметил, что опасаться в случае с Крымским мостом нужно не американских HIMARS, а французских и немецких гаубиц 155-миллиметрового калибра, перехват снарядов которых сопряжён с определёнными трудностями вследствие их небольшого размера и высокой скорости.

Также можно опасаться диверсий с использованием водолазов или торговых судов, добавил политолог.

"Все эти схемы также отрабатываются, мы надёжно защищаем нашего красавца — это один из самых длинных и красивых мостов Европы. Наша задача — защитить его. В такой ситуации мы просчитываем всё: и возможные угрозы, и надёжность наших действий", — заключил Кошкин в беседе с "Украиной.ру".