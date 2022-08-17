Завальный: для запуска "Северного потока — 2" нужна победа здравого смысла

Берлин, отказываясь от запуска "Северного потока — 2", платит слишком высокую цену за геополитическую ситуацию. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя в интервью Pravda.Ru слова чешского экономиста Лукаша Кованды о том, что ФРГ может ввести газопровод в эксплуатацию осенью или зимой 2022 года.

По словам депутата, "Северный поток — 2" необходим для надёжного энергообеспечения европейских потребителей, обслуживая которых Россия ещё ни разу не нарушила своих обязательств.

"Чтобы Германия запустила "Северный поток — 2", нужна победа здравого смысла. Газопровод готов к эксплуатации, технически с его помощью можно обеспечить Европу голубым топливом. Зависимость немецких домохозяйств от газа очень высока, а его нехватка приводит к росту цен и дальнейшему дефициту. Германия — лидер экономики Евросоюза, который тащит на себе все остальные страны, включая Чехию", — пояснил парламентарий.

Он добавил, что власти ФРГ, отказываясь вводить в эксплуатацию "Северный поток — 2", жертвуют благосостоянием граждан. Завальный также подчеркнул: газопровод должен быть запущен для восстановления нормального сотрудничества в энергетической сфере. В этом заинтересованы все страны, кроме США, заключил депутат.

Ранее Кованда сообщил, что Берлин может пойти на "позорный" запуск "Северного потока — 2" на фоне энергетического кризиса уже этой осенью или зимой. Ситуация с запасами газа, указал эксперт, будет становиться всё хуже в ФРГ.