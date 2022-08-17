Политолог Шаповалов: власти Польши решили избавиться от Туска и потеснить ФРГ

Заявление главы Нацбанка Польши о территориальных претензиях Германии является частью внутриполитической борьбы в самой Варшаве, а также попыткой занять ведущую роль в Центральной и Восточной Европе, заявил Pravda.Ru политолог Владимир Шаповалов.

Слова директора польского Национального банка Адама Глапиньского преследовали сразу три цели, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ. Во-первых, они направлены против оппозиционного политика Дональда Туска, который имеет немецкие корни, уточнил эксперт.

Также Варшава хочет повысить свой статус в Восточной Европе, а то и стать ведущей силой в Евросоюзе, уверен политолог.

"В последнее время антинемецкие выпады со стороны польских политиков стали уже традиционными", — напомнил Шаповалов.

В-третьих, нельзя забывать и о текущих геополитических процессах в Европе, отметил историк. Старшее поколение поляков прекрасно помнит, что половина территории Польши — это земли, когда-то исторически принадлежащие Германии, считает специалист.

"Это Силезия, это Восточная Померания, это город Гданьск или Данциг, это южная часть Восточной Пруссии, которая так же отошла к Польше", — перечислил политолог.

Вся эта территория стала польской исключительно благодаря Советскому Союзу, отметил эксперт, но роль русских в становлении современной Польше пытаются всеми силами вымарать из памяти подрастающего поколения.

Ранее руководитель польского Национального банка Адам Глапиньский заявил, что Берлин хочет "вернуть земли", которые после Второй мировой войны контролирует Варшава.