Захарова про последствия санкций против РФ в ЕС: они что-то начинают подозревать

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отреагировала на слова главы комитета бундестага по энергетике и климату Клауса Эрнста по поводу санкций против российских энергоресурсов. Эрнст назвал их харакири для европейцев и европейской промышленности.

Захарова сказала, что, похоже, главы стран ЕС начинают "что-то подозревать", добавив, что посетившее их озарение будет явно не последним.

"Что-то начинают подозревать, наверное. Иногда, правда, бывает хуже поздно, чем никогда. Но, как мы знаем, на чужих ошибках учатся редко", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер предупредил, что если Россия решит полностью прекратить поставки своего газа в Германию, запасов топлива в немецких хранилищах хватит на примерно 2,5 месяца. Также экономисты не исключают, что газопровод "Северный поток-2" всё-таки может быть запущен, если экономическая ситуация в Германии будет стремительно ухудшаться.