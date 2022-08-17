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Евстафьев: пока Байден у власти, США не признают Россию спонсором терроризма

Мир

Полувековой дипломатический опыт делает Байдена настоящим патриархом американской политики, а потому он постарается сохранить дипотношения России и США.

Евстафьев: пока Байден у власти, США не признают Россию спонсором терроризма

Несмотря на воинственную риторику, Белый дом отказывается давать Киеву всё запрашиваемое оружие и старается всеми силами сохранить диалог с Кремлём. Если Вашингтон пойдёт на поводу у американских сенаторов, которые призывают признать РФ страной-спонсором терроризма, все дипломатические отношения между двумя странами будут сразу разорваны, отметил политолог Дмитрий Евстафьев.

По его словам, Джо Байден приложит все возможные усилия, чтобы этого не случилось, так как понимает последствия. Если инициатива конгрессменов всё же будет реализована, значит Соединёнными Штатами руководит "коллективный Байден", а не конкретный политик, пояснил эксперт изданию "Военное дело".

Также Евстафьев напомнил, что для разрыва дипотношений США не обязательно признавать Россию спонсором терроризма.

"Это может быть демонстрация прямой вовлеченности Соединенных Штатов в вооруженный конфликт на Украине", — добавил он.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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