Корнилов заявил, что Россия ответит на нарушение своих границ огнём на поражение

Великобритания подала заявку на полёт самолёта-разведчика RC-135 над территорией России. В Минобороны заявили, что не допустят нарушения российского воздушного пространства. Ранее британский самолёт-разведчик уже пришлось вытеснять в Мурманской области. По мнению политолога Владимира Корнилова, в скором времени Россия будет вынуждена прибегнуть к жёстким методам, чтобы отвадить силы коллективного Запада от своих границ.

Великобритания намерена совершать полёты над российской территорией как можно чаще, считает эксперт. Инцидент в небе над Мурманской областью доказывает, что британцы планируют получить данные о расположении и работе военных баз ВС РФ, заявил Корнилов.

"Мы вынуждены вернуться к тем временам, когда сбивали — и будем сбивать — за подобные провокационные полеты над нашей территорией", — цитирует мнение политолога Телеканал "360".