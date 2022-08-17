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Корнилов заявил, что Россия ответит на нарушение своих границ огнём на поражение

Мир

Великобритания подала заявку на полёт самолёта-разведчика RC-135 над территорией России. В Минобороны заявили, что не допустят нарушения российского воздушного пространства. Ранее британский самолёт-разведчик уже пришлось вытеснять в Мурманской области. По мнению политолога Владимира Корнилова, в скором времени Россия будет вынуждена прибегнуть к жёстким методам, чтобы отвадить силы коллективного Запада от своих границ.

Корнилов заявил, что Россия ответит на нарушение своих границ огнём на поражение

Великобритания намерена совершать полёты над российской территорией как можно чаще, считает эксперт. Инцидент в небе над Мурманской областью доказывает, что британцы планируют получить данные о расположении и работе военных баз ВС РФ, заявил Корнилов.

"Мы вынуждены вернуться к тем временам, когда сбивали — и будем сбивать — за подобные провокационные полеты над нашей территорией", — цитирует мнение политолога Телеканал "360".

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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