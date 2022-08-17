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Генерал ВС Польши Бенек: противник расстреляет польскую армию, как уток

Мир

Отставной генерал Мечислав Бенек заявил, что модернизация польской армии не повлияет на военный потенциал в том случае, если на вооружении не появится современная противовоздушная оборона (ПВО). По его мнению, объявленные министром Мариушем Блащаком закупки создают впечатление, что в скором времени "польская армия будет иметь мощную силу", которая сможет сдержать "российскую агрессию". Однако Бенек поставил под сомнения "грандиозные" планы Варшавы, передаёт EADaily.

Генерал ВС Польши Бенек: противник расстреляет польскую армию, как уток

Генерал отметил, что на реализацию заявленных военных программ уйдёт около десяти лет. Даже если Польша сможет оснастить армию новыми видами вооружения, необходимо установить системы ПВО для их защиты.

"И тут у нас проблема. Без зенитного прикрытия, когда мы разместим боевые бригады в поле, противник будет стрелять по ним, как по уткам!" — заявил Бенек. 

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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