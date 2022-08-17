Глава Нацбанка уличил Германию в планах "вернуть земли", принадлежащие Польше

Руководитель польского Национального банка Адам Глапиньский заявил, что Берлин хочет "вернуть земли", которые после Второй мировой войны контролирует Варшава. Вместе с этим глава регулятора указал на "имперские планы" немецких властей подчинить расположенные между Германией и Россией государства.

"Выход Британии из Евросоюза открыл путь к реализации этого сценария — функционированию баланса в Европе, основанного на сотрудничестве двух империй: российской и немецкой, со странами посередине в сфере влияния обеих держав", — сказал Глапиньский, слова которого приводит Gazeta Polska.

Поэтому ФРГ одобряет деятельность бывшего премьер-министра Польши, лидера оппозиции Дональда Туска, подчеркнул собеседник издания. По словам руководителя Нацбанка, этот политик намерен помочь Берлину с формированием "супергосударства" и получить должность главы Европейской комиссии.

Как отметил Глапиньский, Туск и немецкие чиновники способны организовать в Польше государственный переворот и добиться введения евро в качестве основной валюты. В этом случае пострадают обычные граждане, предупредил руководитель банка.