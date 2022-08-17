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Киев наращивает оборонный бюджет для атаки на Крым

Мир » Бывший СССР » Украина

Военные склады под Джанкоем потряс мощный взрыв. Повреждёнными оказались железная дорога, трансформаторная подстанция и жилые дома. По данным военных, взрыв стал результатом диверсии.

Киев наращивает оборонный бюджет для атаки на Крым

По данным прессы, работа систем ПВО была зафиксирована у посёлка Гвардейский, недалеко от военного аэродрома Черноморского флота.

Таким образом, за последние недели имела место серия чрезвычайных происшествий на стратегических и военных объектах:

  • были обстреляны мосты через Днепр,
  • нанесены удары по Запорожской АЭС и Каховской ГЭС,
  • произведены взрывы 9 августа на военном аэродроме близ Новофедоровки,
  • подорвана опора ЛЭП под Чаплинкой
  • и т. п.

"Верховная рада проголосовала за увеличение расходной части бюджета на 270 млрд гривен, то есть на 7,3 млрд долларов. Таким образом, в бюджете Украины на 2022 год оборонные расходы вырастут до 30 млрд долларов. Это очень много. Фактически, по сравнению с прошлым годом, оборонные расходы увеличились в 10 раз. И это без учёта помощи Запада", — считает полковник в отставке Николай Шульгин.

"Уже … надо что-то делать по этому вопросу. Хотя, лично я бы начал с того, что перестал бы размещать склады боеприпасов на открытой местности. Это сразу сведёт на нет всю "украинскую схему" атаки таких складов в тылу на удалении более 70 км от линии фронта", — поделился с "НГ" военный эксперт Юрий Подоляка.

А по данным проекта "Рыбарь", недооценка противника, которому помогает Запад "дальнобойным оружием, инструкторами, наёмниками, средствами целеуказания и разведки", крайне опасна.

При этом, в начале недели появился указ президента Украины Владимира Зеленского о создании структуры под названием "Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма".

Вполне может оказаться, что безумный план по возвращению под свой контроль Крыма Киев пытается начать с реальных военных действий.

По словам генерал-лейтенанта в отставке Юрия Неткачева, Киев пытается разрушить транспортные артерии и электропередачи, чтобы вызвать недовольство у населения.

Очевидно, что со стороны российской армии необходимо усилить работу средств ПВО, спецслужб и военной полиции.

Киев не скрывает, что ждёт продолжения поставок оружия Запада. Особенное значение Украина придаёт наличию высокоточного оружия, чтобы иметь возможность стрелять по Крымскому мосту хотя бы для создания информационного повода и нужной ему картинки.

Увы, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете The Guardian уже заявил о планах Киева уничтожить Крымский мост. Ранее представители Киева фантазировали о "лютых боях" на полуострове.

Сенатор Андрей Клишас заявил, что попытка превратить территорию России в полигон для диверсионных операций неонацистов должна быть жёстко пресечена.

Ответные удары России должны быть очень убедительны. Речь идёт о защите суверенитета России.

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На севере Крыма взрываются боеприпасы - повреждено ж/д полотно, есть пострадавшие
Автор: Александр Шторм, Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
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