Читатели Le Figaro: Францию не интересует мечта Киева усилить санкции против РФ

Париж не заинтересован в желании президента Украины Владимира Зеленского усилить санкционное давление на Россию. Такое мнение выразили читатели французского издания Le Figaro.

Комментируя требование Зеленского к лидеру Франции Эмманюэлю Макрону ужесточить ограничительные меры в отношении Москвы, подписчики газеты отметили, что Европа уже оказала огромную помощь Украине.

"Мы в этом не заинтересованы, так как Россия — влиятельная держава в Европе", — подчеркнул один из читателей.

Многие комментаторы поддержали его позицию, добавив, что именно Зеленский должен нести полную ответственность за украинский конфликт.

Пользователи также призвали не верить "разглагольствованиям" президента Украины. Они выразили надежду на то, что европейские лидеры, в том числе Макрон, рано или поздно поймут, кем действительно является Зеленский.

"Это клоун, ставший камикадзе", — сказано в комментарии к статье.