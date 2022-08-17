Советник главы Крыма Крючков: киевские пигмеи вновь угрожают Крымскому мосту

Киевский режим отчаянно пытается удержаться на плаву, убеждая граждан в скорых победах. Комментировать "политических пигмеев" бессмысленно, заверил Pravda.Ru Олег Крючков.

Представитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк накануне назвал Крымский мост "незаконной" транспортной артерией и пригрозил её уничтожить.

"Подоляк, Арестович и иная мразь ежедневно делают новые заявления касательно Крыма", — напомнил советник главы Крыма Крючков.

По словам крымского чиновника, призрачная мировая значимость этих людей делает их "политическими пигмеями", а потому комментировать слова украинских властей не имеет смысла.

"Когда свернется киевская "политическая оперетка", история о них даже не вспомнит", — заверил Крючков.

Ранее в интервью британскому изданию Подоляк отметил большое военное значение Крымского моста и назвал сооружение одной из целей.