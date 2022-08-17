Мэр Львова Садовой призвал горожан запасаться дровами и буржуйками

Глава Львова Андрей Садовой записал видеообращение к местным жителям, в котором призвал их не рассчитывать на газ, а запасаться другими видами топлива на зиму.

По словам украинского мэра, грядущий отопительный сезон будет непростым для горожан. Возможно, зимой Львов останется без газа и электричества, предупредил Садовой.

"Никто дрова не отменял", — заявил градоначальник.

Он призвал обратиться к опыту Грузии, граждане которой вырубали скверы и парки во время грузинско-российского конфликта в 2008 году. Также в ролике дали совет жителям Львова закупать чугунные печки и заклеивать щели в окнах.

"Цивилизованные европейцы" готовятся к зиме", — прокомментировал предостережение львовского мэра официальный представитель ЛНР Андрей Марочко.

Ранее в ЛНР сообщили, что украинское командование отводит боевиков из Донбасса под Киев.