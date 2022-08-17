Володин: санкции против России бумерангом ударили по США и Евросоюзу

Ограничительные меры, введённые западными странами в отношении Москвы, продолжают демонстрировать свою неэффективность. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, санкции Вашингтона и Брюсселя не смогли разрушить российскую экономику.

"Они бумерангом ударили по США и Евросоюзу", — отметил политик.

Володин добавил, что глобальная экономика не может развиваться без участия России. Как пояснил спикер Госдумы, после утверждения первых трёх пакетов антироссийских санкций аналитики на Западе предсказывали сокращение ВВП РФ на 12,4 процента, однако сейчас прогноз составляет 4,7 процента.

Он подчеркнул: в отношении Штатов и стран ЕС ситуация обратная, ведь эксперты лишь ухудшают прогнозы для них, регистрируя падение ВВП уже два квартала подряд.

Ранее чешский экономист Лукаш Кованда сообщил, что Берлин может согласиться на "позорный" запуск газопровода "Северный поток — 2" на фоне энергетического кризиса.