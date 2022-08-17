Экономист Кованда: ФРГ может пойти на "позорный" запуск "Северного потока — 2"

Власти ФРГ могут согласиться на "позорный" запуск газопровода "Северный поток — 2" из-за энергетического кризиса. Такое мнение выразил главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда.

В интервью чешскому изданию Lidovky он отметил, что Берлин, скорее всего, вернётся к разговорам о запуске "Северного потока — 2" осенью или зимой, когда ситуация с запасами газа в Германии будет становиться всё хуже.

По словам экономиста, ФРГ также пойдёт на запуск газопровода в связи со снижением уровня воды в Рейне. Как пояснил эксперт, это создаст препятствия для судоходства и снабжения электростанций углём.

"Осенью или зимой Германия окажется в ещё более тяжёлом положении. Возможно, она пойдёт на распределение энергии или позорный запуск "Северного потока — 2", — сказал Кованда.

Экономист также добавил, что Россия только выиграет от сложностей, с которыми столкнётся Берлин в холодное время года.