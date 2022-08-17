Спикер парламента Крыма: пора бить по центрам принятия решений в Киеве

Глава крымского парламента уверен, что в ответ на действия украинских диверсантов на полуострове, России пора нанести удар по центрам принятия решений в Киеве.

По словам Владимира Константинова, успехи союзных сил ВС РФ и ополчения ЛДНР в ходе спецоперации на Украине заставили Киев активизировать агентуру, находящуюся в Крыму.

"Поскольку на большие дела она (агентура. — Прим. ред.) не способна, пакостят по-мелкому", — добавил спикер.

Чтобы киевские диверсанты лишились возможности совершать "мелкие пакости" на полуострове, Константинов предложил нанести удар высокоточным оружием по центрам принятия решений в украинской столице.

"Данный вопрос многих волнует еще с весны", — прокомментировал инициативу парламентария российский военный эксперт Борис Рожин.

Рано утром 16 августа в Джанкойском районе Крыма произошёл пожар на открытой площадке временного хранения боеприпасов. Позже в Минобороны РФ подтвердили, что происшествие стало результатом диверсии.