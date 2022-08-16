Полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин ценил факт подачи Лондоном пролёта самолёта-разведчика над территорией, включающей российскую.
По мнению эксперта, это можно расценивать как проявление "наглости и высокомерия".
"Этот самолёт предназначен для работы по Договору по открытому небу. Россия не является участником этого договора. Мы вышли из него, потому что из него вышли США. Они вышли из договора и не позволяют летать над собой", — сказал Литовкин в беседе с RT.
Полковник напомнил, что Великобритания, являющаяся союзником США, не вышла из договора по открытому небу. А значит, в течение подобных полётов британские самолёты могут действовать не только в своих интересах, но и в интересах Вашингтона, передавая ему собранные таким образом разведданные.
"Мы сказали, что это очевидная провокация, потому что Великобритания обязана знать, что мы вышли из этого договора и никого к себе не пустим", — добавил Литовкин.
До этого Британия отправила запрос на пролёт самолёта-разведчика, маршрут которого должен пролегать в том числе и над территорией России.
Чем дальше мы затягиваем спецоперацию, тем с большими трудностями мы сталкиваемся. В частности, это касается насыщение противником линии фронта новейшими образцами западного вооружения.
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