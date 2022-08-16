Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Фёдоров в беседе с Pravda.Ru объяснил, что с наступлением холодов Европа охладеет к проблемам Украины.
Эксперт уверен, что поговорка "своя рубашка ближе к телу" не теряет своей актуальности. Он отметил, что в начале проведения спецоперации на Украине европейцы горели желанием помочь Украине, однако жизнь в ЕС дорожает на фоне дефицита газа. Попытки отыскать альтернативных поставщиков голубого топлива (Катар, Норвегия) к успеху не привели, что чревато ростом цен.
"Но европейцам действительно не смешно. Потому что рост стоимости жизни, продуктов, кстати, питания, тем более к этому добавляется засуха, поэтому довольно мрачные перспективы", — отметил Фёдоров.
Эксперт по Франции считает, что у жителей ЕС западная риторика уже не вызывает доверия.
"Думаю, что тенденция к тому, что кризис на Украине начинает надоедать людям Запада, и это всё то же самое начинает перемешиваться с беженцами, которые тоже начинают надоедать. Поэтому отношение меняется однозначно", — выразил свою точку зрения ведущий научный сотрудник Института Европы РАН.
Ранее в Берлине признали срыв поставок газа из Катара.
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