Бородай: затягивание конфликта на Украине сулит большие трудности для РФ

Чем дольше будет продолжаться украинский конфликт, тем большие трудности придётся преодолевать России. Такое мнение выразил депутат Госдумы РФ и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

"Чем дольше мы затягиваем спецоперацию, тем с большими трудностями мы сталкиваемся. В частности, это касается насыщение противником линии фронта новейшими образцами западного вооружения", — сказал Бородай в разговоре с "Украиной.ру".

Депутат уточнил, что современное американское вооружение, полученное Киевом от США, такое как РСЗО HIMARS и гаубицы М-777создают определённые трудности, требуя к себе много внимания и сил российской армии, потому что это вооружение является виновником ликвидации большого количества складов РФ. При этом парламентарий напомнил, что системы HIMARS — это не супероружие, и российские военные их постепенно уничтожают.

В заключение Бородай призвал ускорить темпы спецоперации путём принятия соответствующих организационных и политических решений.