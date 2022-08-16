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Минэнерго РК: Казахстан пока не намерен транспортировать нефть через Азербайджан

Мир

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что они пока не намерены транспортировать нефть через Азербайджан.

Минэнерго РК: Казахстан пока не намерен транспортировать нефть через Азербайджан

Недавно в Сети появилась информация о том, что Казахстан с осени 2022 года планирует ежегодно транспортировать 1,5 млн тонн нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Сообщалось, что такое соглашение может быть подписано между казахстанским "КазМунайГазом" (КМГ) и Госнефтекомпанией Азербайджана уже в конце августа.

Акчулаков опроверг эту информацию на брифинге в Атырау, хотя допустил переговоры на уровне компаний, передаёт oilcapital.ru. Он подчеркнул, что подобного рода соглашения должны "однозначно согласовываться с Минэнерго республики".

"Достаточно смешно считать, что этот объём поможет нам решить проблему с нашими экспортными направлениями. <…> Он, во-первых, не спасает, этот объём, жизнь не облегчает, во-вторых, у нас в министерстве планов подписания такого соглашения нет пока", — отметил он.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Александровна Степушова
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