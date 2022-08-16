Рогов посоветовал делегации МАГАТЭ ехать на Запорожскую АЭС через Россию

Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов посоветовал делегации МАГАТЭ ехать на Запорожскую АЭС через Россию.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН готово содействовать поездке членов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС через Киев. Однако российский постпред в Вене Михаил Ульянов назвал посещение Запорожской АЭС с пересечением линии фронта абсолютно безответственным.

Владимир Рогов заявил, что безопасность членов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) можно гарантировать только в том случае, если они поедут через территорию РФ. По его словам, если инспекция заедет с территории ДНР или со стороны Крыма, то уровень безопасности будет на несколько порядков выше.

"Однозначно инспекции МАГАТЭ безопасно будет заезжать только с территории России", — заявил Рогов в эфире телеканала "Россия 24".

Он также отметил, что не исключает провокаций со стороны Киева. Рогов предположил, что инспекции МАГАТЭ может быть обстреляна, после чего Украина обвинит в этом Россию. Он подчеркнул, что у киевских властей есть большой опыт обстрелов людей, пересекающих линию боевого соприкосновения.