Артиллерия группировки ВС РФ "Отважные" уничтожает опорные пункты ВСУ в районе Серебрянки.
Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить точечные удары по военным объектам на территории Украины. В ходе наступления на Северск бойцы ВС РФ уничтожили блиндажи украинских боевиков в районе Серебрянки, сообщает "Русская весна".
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Удары по линиям снабжения на Украине, по которым поставляется западное оружие, Россия не наносит специально. Она нашла новый, гораздо более эффективный и менее затратный способ его уничтожения.