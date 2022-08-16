Артиллерия "Отважных" уничтожает опорные пункты ВСУ в районе Серебрянки

Артиллерия группировки ВС РФ "Отважные" уничтожает опорные пункты ВСУ в районе Серебрянки.

Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить точечные удары по военным объектам на территории Украины. В ходе наступления на Северск бойцы ВС РФ уничтожили блиндажи украинских боевиков в районе Серебрянки, сообщает "Русская весна".