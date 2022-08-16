Группировка ВС РФ "Отважные" взяла новые западные трофеи.
Логисты подразделения сообщают, что бойцы группировки ВС РФ захватили шведские гранатометы "АТ-4", британский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "NLAW", американские ручные противотанковые гранатомёты (РПГ) "M72 LAW". Также в руки российских военных попали украинские ПТРК "Стугна-П".
Военкоры "Русской весны" сообщают, что бойцы в шутку просят НАТО начать уже напрямую поставлять оружие ВС РФ. По их словам, при передаче оружия погибает "слишком много украинских боевиков". Они отмечают, что такими темпами у Киева скоро закончатся курьеры.
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Удары по линиям снабжения на Украине, по которым поставляется западное оружие, Россия не наносит специально. Она нашла новый, гораздо более эффективный и менее затратный способ его уничтожения.