Группировка ВС РФ "Отважные" взяла новые иностранные трофеи ВСУ

Группировка ВС РФ "Отважные" взяла новые западные трофеи.

Логисты подразделения сообщают, что бойцы группировки ВС РФ захватили шведские гранатометы "АТ-4", британский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "NLAW", американские ручные противотанковые гранатомёты (РПГ) "M72 LAW". Также в руки российских военных попали украинские ПТРК "Стугна-П".

Военкоры "Русской весны" сообщают, что бойцы в шутку просят НАТО начать уже напрямую поставлять оружие ВС РФ. По их словам, при передаче оружия погибает "слишком много украинских боевиков". Они отмечают, что такими темпами у Киева скоро закончатся курьеры.