Эксперт назвал провокацией заявку Британии на пролёт самолёта-разведчика над РФ

Эксперт РИСИ Сергей Ермаков прокомментировал Pravda.Ru новость о том, что Великобритания подала заявку на пролёт самолёта-разведчика через территорию России.

"Пролёт самолета-разведчика — это, безусловно, провокация. Британия заинтересована в получении развединформации, поскольку для неё Россия является геополитическим конкурентом. С учётом того, что Британия взяла на себя ответственность за обеспечение безопасности двух потенциально новых стран-членов НАТО — Швеции и Финляндии — балтийский регион представляет интерес для Лондона. Поэтому разведывательная деятельность против РФ будет только усиливаться", — заявил Ермаков.

По его словам, Запад ждёт реакции на эту осознанную провокацию.

"Британия сейчас играет роль провокатора, поскольку США сразу поднимают конфронтационные последствия с большими рисками. А британцы пытаются поддержать американцев и о себе заявить путём безбашенной смелости", — отметил собеседник издания.

Ермаков напомнил об инциденте в Чёрном море, когда от британской авианосной группировки отделились два корабля и попытались подойти близко к базе Военно-морского флота РФ в Балаклаве.

"Вот в таких провокациях британцы заинтересованы. Тут несколько причин: показать себя, проверить ещё раз наши красные линии, где они очерчены, какие возможные действия Россия предпримет, оказать информационно-психологическое воздействие и посмотреть на реакцию западных партнёров", — подчеркнул эксперт РИСИ.

Он рассказал, как Россия может отреагировать, если британский самолёт-разведчик подлетит к воздушной границе РФ.

"В ответ будет поднята авиация, которая будет выдавливать британский самолёт из нашего пространства, чтобы просто не допустить залёт на территорию РФ", — добавил Ермаков.

Ранее Минобороны РФ поставило задачу Воздушно-космическим силам России не допустить нарушения границы иностранными самолётами.