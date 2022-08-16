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Боец ЛНР Возмитель: "Борьба за Новороссию определит наше будущее"

Мир

Ополченец из Луганска, военный ЛНР, военный корреспондент Никита Возмитель заявил, что борьба за Новороссию будет тяжёлой и изнурительной, но именно она определит будущее.

Боец ЛНР Возмитель: "Борьба за Новороссию определит наше будущее"

Возмитель рассказал, что летом 2014 года он вступил в батальон имени Святого Георгия Победоносца. Тогда ополченцу было всего 16 лет. По его словам, это была его первая серьёзная школа жизни, где он сформулировал свои принципы и позиции. С 18 лет Возмитель официально стал военным Народной Милиции в 13 БТРО.

В беседе с argumenti.ru военный ЛНР рассказал, что до войны он учился в школе и мечтал стать лётчиком. Однако в 2014 его планы изменились, и, по его словам, сейчас он ни о чём не жалеет.

"Сейчас ни о чём не жалею, если было бы нужно — снова сделал бы такой же выбор — ополчение", — заявил военный.

Ещё во время службы Возмитель заинтересовался съёмками фильмов. В 2017 году он ушёл со службы и стал полноценно заниматься военным документальным кино до конца 2020 года. На счету молодого документалиста такие знаковые репортажи, как "Рубеж" 2017 года, "Защитники" 2018 года, документальная картина "Битва за Луганск" 2019 года, соавторство в прошлогодней ленте "Призраки. Солдаты забытой войны" и много других.

С 2020 года Возмитель вернулся на службу в одно из специальных подразделений ЛНР.

"В своё время я принял решение стать военным корреспондентом, потому что считал, что с помощью камеры можно принести больше пользы, чем оружием. Но в итоге снова вернулся к оружию. Не скажу, что полностью изменил своё мнение, но нюансы есть", — сказал Возмитель.

Возмитель уверен, что битва за Новороссию будет продолжаться, и она будет тяжёлой, изнурительной, и определит наше будущее.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Александровна Степушова
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