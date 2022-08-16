Корбан: Путин не идёт на Днепр, потому что боится еврейского проклятия

Президент России Владимир Путин, вероятно, боится атаковать город Днепр из-за угрозы быть проклятым "на смерть" через древний еврейский ритуал.

Так в интервью новостному сайту "Новое время" заявил экс-замгубернатора Днепропетровской области Геннадий Корбан, лишенный президентом Зеленским украинского гражданства.

Бывший чиновник, пользуясь случаем, напомнил, что еще в июле он "обещал наложить проклятие на российского лидера, если он нападет на город".

"Пульса де-нура — сложная процедура, — со знанием дела пояснил Корбан. — Уверен, что моя июльская угроза проклясть Путина каким-то образом способствовала тому, что до сих пор они (ВС РФ) не нанесли удар по Днепру”.

Напомним, Корбан пригрозил "проклясть" Владимира Путина после того, как российские войска нанесли ракетный удар по Южмашу. Тогда в украинских СМИ на тему сработает ли проклятие в адрес нееврея.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

"Пульса де -нура" — с арамейского переводится как "огненные плети", — это ритуал, который приписывается древнему каббалистическому тексту, хотя ученые полагают, что этот ритуал не использовался в смысле проклятия, налагаемого на человека.

По крайней мере до начала 20 века, когда некоторые религиозные евреи не начали проводить церемонии, чтобы заставить "ангелов разрушения" не прощать грехи субъекта, а убивать его. Легенда утверждает, что "Пульса де -нура" была успешно использована против премьер-министра Израиля Ицхака Рабина, который был убит израильским правым экстремистом в 1995 году.