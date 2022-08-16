Sohu: ответ России на требование США отдать Украине ЗАЭС испугал американцев

Россия совершила три воздушных маневра в ответ на требование США отдать Украине Запорожскую АЭС, сообщает китайское издание Sohu.

США продолжают делать всё возможное, чтобы затянуть конфликт на Украине. Накануне Вашингтон объявил, что выделяет миллиард долларов на покупку вооружения для украинской армии, что стало крупнейшей единовременной военной помощью. Пентагон намерен передать Вооружённым силам Украины противорадиолокационные ракеты HARM, способные поражать средства противовоздушной обороны. Ситуация вокруг Запорожской АЭС также стала ещё одним рычагом давления на РФ со стороны США.

После того, как ВСУ начали регулярно обстреливать станцию, Запад начал обвинять Россию в угрозе ядерной катастрофы.

"США не обвинили украинскую армию в прямой угрозе судьбе всего человечества. Вместо этого Вашингтон напрямую попросили Москву вернуть Киеву контроль над атомной электростанцией", — пишут китайские аналитики.

Они отмечают, что Вашингтон пытается запугать Москву повторением чернобыльской катастрофы, чтобы российская армия передала Украине контроль над Запорожской АЭС.

США уже было подумали, что смогли запугать Россию, но последовали ответные меры: американские системы противовоздушной обороны начали замечать российские самолёты-разведчики вблизи Аляски. Известно как минимум о трёх подобных инцидентах с самолётами ВКС РФ, которые попали в зону обнаружения ПВО самого северного американского штата.

По словам авторов статьи, активностью своей авиации Россия предупредила США не подливать масла в огонь и дала понять Вашингтону, что ей нечего бояться.

"Самолеты ВКС РФ пролетели у Аляски для демонстрации силы. Остается надеяться, что США сделают правильные выводы", — подчеркнуло издание.

Ранее издание издание Newsmax сообщало, что жители Аляски с тревогой следят за новостями о том, что ВКС РФ стали часто наведываться в регион.