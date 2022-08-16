Сухомлин: ракеты по Житомирской области были выпущены с Белоруссии

Мэр Житомира Сергей Сухомлин подтвердил информацию о ракетном ударе по Житомирской области, однако не указал куда именно прилетели ракеты.

Градоначальник проинформировал,что по региону было нанесено два удара, ракеты были выпущены с территории Белоруссии.

Отмечается, что официальной информации по данному факту пока нет.

Ранее высокоточные удары были нанесены по военным объектам ВСУ в районе Одессы, в результате чего на месте прилёта ракет возникли пожары.

Также удары были нанесены по позициям ВСУ в Никополе Днепропетровской области, где в последнее время была замечена военная активность украинской армии, переброска сил и средств.