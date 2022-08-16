Мэр Житомира Сергей Сухомлин подтвердил информацию о ракетном ударе по Житомирской области, однако не указал куда именно прилетели ракеты.
Градоначальник проинформировал,что по региону было нанесено два удара, ракеты были выпущены с территории Белоруссии.
Отмечается, что официальной информации по данному факту пока нет.
Ранее высокоточные удары были нанесены по военным объектам ВСУ в районе Одессы, в результате чего на месте прилёта ракет возникли пожары.
Также удары были нанесены по позициям ВСУ в Никополе Днепропетровской области, где в последнее время была замечена военная активность украинской армии, переброска сил и средств.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Удары по линиям снабжения на Украине, по которым поставляется западное оружие, Россия не наносит специально. Она нашла новый, гораздо более эффективный и менее затратный способ его уничтожения.