Жена Байдена Джилл заразилась коронавирусной инфекцией

Супруга американского лидера Джо Байдена Джилл Байден заболела коронавирусом. Представители первой леди США отметили, что медицинские специалисты зафиксировали умеренные проявления заражения.

Предположительно, изоляция 71-летней жены президента продлится пять дней. Известно, что Байден прививалась от COVID-19 несколько раз.

"Первой леди США назначен курс препарата Paxlovid", — добавили в пресс-службе.

Вместе с этим представители супруги лидера Штатов сообщили, что она сейчас находится в резиденции на территории Южной Каролины.

Ранее сообщалось, что руководитель США переболел коронавирусном. В это время Байден работал в дистанционном формате.