Супруга американского лидера Джо Байдена Джилл Байден заболела коронавирусом. Представители первой леди США отметили, что медицинские специалисты зафиксировали умеренные проявления заражения.
Предположительно, изоляция 71-летней жены президента продлится пять дней. Известно, что Байден прививалась от COVID-19 несколько раз.
"Первой леди США назначен курс препарата Paxlovid", — добавили в пресс-службе.
Вместе с этим представители супруги лидера Штатов сообщили, что она сейчас находится в резиденции на территории Южной Каролины.
Ранее сообщалось, что руководитель США переболел коронавирусном. В это время Байден работал в дистанционном формате.
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