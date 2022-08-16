Обострение отношений между мировыми державами может спровоцировать начало полномасштабного конфликта с использованием ядерного оружия. Об этом заявили британские учёные. Поэтому жителям Великобритании настоятельно рекомендуют отправиться в страны, которые будут затронуты в меньшей степени.
"Хотите пережить ядерную войну? Отправляйтесь в Аргентину! Это лучшее место, чтобы пережить десять лет ядерных осадков", — заявили в Daily Mail.
Эксперты полагают, что наиболее безопасная обстановка будет в Австралии и Аргентине. Профессор Алан Робок отметил, что на территории этих стран достаточно сельскохозяйственных культур. По его мнению, в Британии вероятность смерти от голода в случае ядерной войны составит 90%.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Удары по линиям снабжения на Украине, по которым поставляется западное оружие, Россия не наносит специально. Она нашла новый, гораздо более эффективный и менее затратный способ его уничтожения.