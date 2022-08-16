DM: британцам следует отправиться в Аргентину для выживания после ядерной войны

Обострение отношений между мировыми державами может спровоцировать начало полномасштабного конфликта с использованием ядерного оружия. Об этом заявили британские учёные. Поэтому жителям Великобритании настоятельно рекомендуют отправиться в страны, которые будут затронуты в меньшей степени.

"Хотите пережить ядерную войну? Отправляйтесь в Аргентину! Это лучшее место, чтобы пережить десять лет ядерных осадков", — заявили в Daily Mail.

Эксперты полагают, что наиболее безопасная обстановка будет в Австралии и Аргентине. Профессор Алан Робок отметил, что на территории этих стран достаточно сельскохозяйственных культур. По его мнению, в Британии вероятность смерти от голода в случае ядерной войны составит 90%.