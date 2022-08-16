Диетолог объяснила изменения во внешности Мэрилина Мэнсона: стресс и переедание

Американский рок-певец Мэрилин Мэнсон мог набрать вес из-за возраста и длительного стресса. Такое предположение сделала врач-диетолог Елена Соломатина.

Специалист в беседе с Москвой 24 высказала мнение, что Мэнсон, вероятно, пытается каким-то образом заглушить внутреннюю тревогу и боль. А на этом фоне очень часто бывает компульсивное переедание, отметила она.

В такой момент происходит стимуляция центра вознаграждения в мозге и человеку кажется, что ему становится лучше, объяснила диетолог.

"Возможно, человек как-то пытается заглушить кратковременный стресс — это другая история. Человек быстро с этим справляется. Но когда нужно, особенно на публике, играть роль какого-то благополучия, а внутри происходит раздрай, часто бывает, что человек просто не может с этим справиться и организм начинает требовать еду как антидепрессант, как успокоение", — заключила Соломатина.