Американский рок-певец Мэрилин Мэнсон мог набрать вес из-за возраста и длительного стресса. Такое предположение сделала врач-диетолог Елена Соломатина.
Специалист в беседе с Москвой 24 высказала мнение, что Мэнсон, вероятно, пытается каким-то образом заглушить внутреннюю тревогу и боль. А на этом фоне очень часто бывает компульсивное переедание, отметила она.
В такой момент происходит стимуляция центра вознаграждения в мозге и человеку кажется, что ему становится лучше, объяснила диетолог.
"Возможно, человек как-то пытается заглушить кратковременный стресс — это другая история. Человек быстро с этим справляется. Но когда нужно, особенно на публике, играть роль какого-то благополучия, а внутри происходит раздрай, часто бывает, что человек просто не может с этим справиться и организм начинает требовать еду как антидепрессант, как успокоение", — заключила Соломатина.
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