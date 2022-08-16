Евросоюз не позволит Украине прекратить огонь и завершить конфликт дипломатическим методом, сообщает издание Bloomberg.
Несмотря на беспрецедентные санкции, введённые США и ЕС против России, а также на военную помощь Украине, украинский конфликт лишь затягивается.
Соцопросы свидетельствуют о том, что жители европейских стран устали от ситуации на Украине. В мае 42% опрошенных жителей ЕС заявили, что власти их стран слишком увлеклись поддержкой Киева и стали меньше заниматься решением внутренних проблем.
По данным результатов опроса, проведённого в июле исследовательской компанией Forsa, только 33% жителей Германии поддерживают введение эмбарго на поставки российского топлива.
"Европейцы ставят повышение стоимости жизни и цен на энергоносители на первое место среди своих опасений по поводу возможной войны и применения ядерного оружия", — отмечается в статье.
Авторы призвали Брюссель обозначить три главные цели ЕС на Украине:
Лидеры европейских стран должны подготовить население к тому, что конфликт на Украине затянется надолго, а цены на продукты и топливо будут расти, говорится в статье.
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Удары по линиям снабжения на Украине, по которым поставляется западное оружие, Россия не наносит специально. Она нашла новый, гораздо более эффективный и менее затратный способ его уничтожения.