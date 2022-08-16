Bloomberg: Брюссель не позволит Киеву добиться прекращения огня

Евросоюз не позволит Украине прекратить огонь и завершить конфликт дипломатическим методом, сообщает издание Bloomberg.

Несмотря на беспрецедентные санкции, введённые США и ЕС против России, а также на военную помощь Украине, украинский конфликт лишь затягивается.

Соцопросы свидетельствуют о том, что жители европейских стран устали от ситуации на Украине. В мае 42% опрошенных жителей ЕС заявили, что власти их стран слишком увлеклись поддержкой Киева и стали меньше заниматься решением внутренних проблем.

По данным результатов опроса, проведённого в июле исследовательской компанией Forsa, только 33% жителей Германии поддерживают введение эмбарго на поставки российского топлива.

"Европейцы ставят повышение стоимости жизни и цен на энергоносители на первое место среди своих опасений по поводу возможной войны и применения ядерного оружия", — отмечается в статье.

Авторы призвали Брюссель обозначить три главные цели ЕС на Украине:

защита руководства Украины и ее самоопределения;

сдерживание российских войск;

избегание любого прекращения огня.

Лидеры европейских стран должны подготовить население к тому, что конфликт на Украине затянется надолго, а цены на продукты и топливо будут расти, говорится в статье.