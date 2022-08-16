Из-за Британии и Украины США могут остаться без "единого фронта". Такое мнение высказали японские аналитики Ко Хирано и Уильям Холлингворт в статье The Japan Times. Перевод материала представила "ПолитРоссия".
Авторы уверены, что смена премьер-министра Великобритании вряд ли изменит её внешнюю политику. Стратегическое сотрудничество Лондона с Токио и Вашингтоном в Индо-Тихоокеанском регионе будет продолжено.
Но помешать амбициям Британии может конфликт на Украине, а это является угрозой для глобальных планов США, считают японские эксперты.
Они предполагают, что украинский кризис повлияет на распределение бюджета Британии и размещение её активов в регионе.
"Это станет источником беспокойства для таких стран, как Япония и США, которые стремятся создать единый фронт против все более агрессивного Китая", — отмечается в статье.
Власти Японии и США возлагают большие надежды на вклад Британии в борьбе с Китаем, надеясь, что Лондон и дальше будет усиливать своё военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, пишут японские обозреватели.
Но уже сейчас становится понятно, что украинский конфликт станет помехой этим планам, заключают японские обозреватели.
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