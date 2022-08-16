Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что к взрывам в Крыму причастны украинские военные, добавив, что подобные события будут происходить регулярно.
"Операция "демилитаризация" в ювелирном стиле ВСУ продолжится до полной деоккупации украинских территорий. Наши воины — лучшие спонсоры хорошего настроения. Крым — это Украина", написал он в своём Telegram-канале.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что сегодня, 16 августа, в результате диверсии получил повреждения склад военного назначения в районе населённого пункта Джанкой.
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Удары по линиям снабжения на Украине, по которым поставляется западное оружие, Россия не наносит специально. Она нашла новый, гораздо более эффективный и менее затратный способ его уничтожения.