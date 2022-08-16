Ермак пригрозил новыми диверсиями в Крыму

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что к взрывам в Крыму причастны украинские военные, добавив, что подобные события будут происходить регулярно.

"Операция "демилитаризация" в ювелирном стиле ВСУ продолжится до полной деоккупации украинских территорий. Наши воины — лучшие спонсоры хорошего настроения. Крым — это Украина", написал он в своём Telegram-канале.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что сегодня, 16 августа, в результате диверсии получил повреждения склад военного назначения в районе населённого пункта Джанкой.