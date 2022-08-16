Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не оставила без внимания слова своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы о том, где находится его семья с самого начала спецоперации на Украине.
Ранее Кулеба признался, что как только началась спецоперация, он оперативно вывез своих родных за пределы Украины.
"В ночь с 24 на 25-е февраля я добрался до границы, в этот момент приехали мои дети, родители, собаки, я всех обнял, поцеловал, я въехал на Украину, они выехали с Украины", — рассказал Кулеба.
Захарова увидела в этом признании "истинный патриотизм" со стороны представителей киевского руководства.
"Все, что вам надо знать об истинности патриотизма киевского режима. Собаки превыше всего", — написала Захарова в своём Telegram-канале.
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Удары по линиям снабжения на Украине, по которым поставляется западное оружие, Россия не наносит специально. Она нашла новый, гораздо более эффективный и менее затратный способ его уничтожения.