Захарова про Кулебу, вывезшего из Украины всех своих: "Собаки превыше всего"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не оставила без внимания слова своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы о том, где находится его семья с самого начала спецоперации на Украине.

Ранее Кулеба признался, что как только началась спецоперация, он оперативно вывез своих родных за пределы Украины.

"В ночь с 24 на 25-е февраля я добрался до границы, в этот момент приехали мои дети, родители, собаки, я всех обнял, поцеловал, я въехал на Украину, они выехали с Украины", — рассказал Кулеба.

Захарова увидела в этом признании "истинный патриотизм" со стороны представителей киевского руководства.

"Все, что вам надо знать об истинности патриотизма киевского режима. Собаки превыше всего", — написала Захарова в своём Telegram-канале.